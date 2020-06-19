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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:42

В матче РПЛ против "Сочи" за "Ростов" сыграют юноши из клубной академии

В матче РПЛ против "Сочи" за "Ростов" сыграют юноши из клубной академии
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Представители юношеской академии ФК "Ростов" примут участие в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против ФК "Сочи", сообщил "Интерфаксу" информированный источник, знакомый с ситуацией.

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"На матч в Сочи отправятся воспитанники академии клуба", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в связи с пандемией юноши не имели игровой практики с марта.

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Ранее в СМИ прошла информация о том, что ФК "Ростов" выставит на игру с "Сочи" игроков молодежного состава и воспитанников академии клуба. При этом, согласно сайту Российской премьер-лиги, в заявку "Ростова" в пятницу внесены несколько молодых игроков - воспитанников клубной академии.

Ранее сообщалось, что футбольные клубы "Сочи" и "Ростов" договорились о проведении матча РПЛ 19 июня, несмотря на массовое заражение вирусом COVID-19 в ростовской команде.

Шесть футболистов основного состава "Ростова" сдали положительные тесты на коронавирус, в результате клуб ушел на карантин. "Ростов" планировал перенести игру. РФС и РПЛ поддержали эту позицию, но с поправкой на то, что ФК "Сочи" должен дать согласие. Сочинская команда накануне выступила против переноса игры.

Матчами 19 июня возобновится чемпионат РПЛ, прерванный из-за коронавируса.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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