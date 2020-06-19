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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:29

"Сочи" и "Ростов" договорились о проведении матча РПЛ 19 июня

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Матч 23-го тура чемпионата Российской премьер-лиги "Сочи" – "Ростов" пройдет в ранее установленную дату – 19 июня.

"Футбольные клубы "Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Тинькофф РПЛ. Матч состоится!" – говорится в сообщении пресс-службы "Сочи".

Начало игры, которая пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи, – 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что шесть футболистов основного состава "Ростова" сдали положительные тесты на коронавирус, в результате чего клуб ушел на карантин. "Ростов" планировал перенести игру на более поздний срок. РФС и РПЛ поддержали эту позицию, но с поправкой на то, что ФК "Сочи" тоже будет согласен.

Что касается "Сочи", то клуб накануне выступал против переноса игры.

Матчами пятницы возобновляется чемпионат РПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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