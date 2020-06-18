Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

Матч "Сочи" - "Ростов" предложили перенести на месяц

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что матч Российской премьер-лиги между "Сочи" и "Ростовом", шесть футболистов которого заразились коронавирусом, может быть перенесен на месяц.

СпортФК "Ростов" ушел на карантин из-за шести заболевших COVID-19ФК "Ростов" ушел на карантин из-за шести заболевших COVID-19Читать подробнее

"Случай с "Ростовом" - ЧП. Все мы понимали, что вирус рядом с нами, но я хочу напомнить, что регламент, который был нами разработан, предполагает минимизацию всех риском. Будет проведено расследование вместе с ФМБА, мы должны разобраться в этой ситуации с "Ростовом". Надеюсь, что проблема будет локализована и клуб вернется к своей деятельности", - сказал Алаев в ходе онлайн-конференции в четверг.

"Мы в текущей ситуации понимаем, что теоретическая возможность переноса этой игры существует. Это 19 июля, когда состоятся полуфиналы Кубка России. "Ростов" и "Сочи" не играют в Кубке и смогут в эту дату сыграть, теоретически", - сказал Алаев.

Он подчеркнул, что возможность перенести игру можно "только при желании и готовности обоих клубов".

Ранее сообщалось о выявлении коронавируса у шести футболистов "Ростова". Игроки и сотрудники клуба ушли на двухнедельный карантин.

Возобновление чемпионата РПЛ, прерванного из-за пандемии коронавируса, запланировано на 19 июня. В этот же день должен был пройти матч 23-го тура "Сочи" - "Ростов". Между тем, в четверг "Сочи" выступил против переноса игры.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости
Российская премьер-лига-2019/20

Прядкин заявил об отсутствии планов вновь прерывать чемпионат РПЛ

Прядкин заявил об отсутствии планов вновь прерывать чемпионат РПЛ

Что случилось этой ночью, четверг, 18 июня

"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в чемпионате Англии по футболу

"Наполи" победил "Ювентус" в финале Кубка Италии

Российская премьер-лига-2019/20

ФК "Ростов" ушел на карантин из-за шести заболевших COVID-19

ФК "Ростов" ушел на карантин из-за шести заболевших COVID-19

Петербургский финал Лиги чемпионов-2021 официально перенесен на год

Сезон Лиги чемпионов-2019/20 будет доигран в Лиссабоне

Сезон Лиги чемпионов-2019/20 будет доигран в Лиссабоне
Российская премьер-лига-2019/20

Матч ЦСКА – "Зенит" будет судить Сергей Иванов

US Open-2020 пройдет без зрителей

Российская премьер-лига-2019/20

Мусаев утвержден главным тренером ФК "Краснодар"

Мусаев утвержден главным тренером ФК "Краснодар"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');