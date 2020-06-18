Матч "Сочи" - "Ростов" предложили перенести на месяц

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что матч Российской премьер-лиги между "Сочи" и "Ростовом", шесть футболистов которого заразились коронавирусом, может быть перенесен на месяц.

"Случай с "Ростовом" - ЧП. Все мы понимали, что вирус рядом с нами, но я хочу напомнить, что регламент, который был нами разработан, предполагает минимизацию всех риском. Будет проведено расследование вместе с ФМБА, мы должны разобраться в этой ситуации с "Ростовом". Надеюсь, что проблема будет локализована и клуб вернется к своей деятельности", - сказал Алаев в ходе онлайн-конференции в четверг.

"Мы в текущей ситуации понимаем, что теоретическая возможность переноса этой игры существует. Это 19 июля, когда состоятся полуфиналы Кубка России. "Ростов" и "Сочи" не играют в Кубке и смогут в эту дату сыграть, теоретически", - сказал Алаев.

Он подчеркнул, что возможность перенести игру можно "только при желании и готовности обоих клубов".

Ранее сообщалось о выявлении коронавируса у шести футболистов "Ростова". Игроки и сотрудники клуба ушли на двухнедельный карантин.

Возобновление чемпионата РПЛ, прерванного из-за пандемии коронавируса, запланировано на 19 июня. В этот же день должен был пройти матч 23-го тура "Сочи" - "Ростов". Между тем, в четверг "Сочи" выступил против переноса игры.