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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48

"Рубин" выиграл у "Урала" в матче РПЛ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" со счетом 2:1 нанесли поражение екатеринбургскому "Уралу" в 23-м туре Российской премьер-лиги.

На седьмой минуте встречи, прошедшей в Екатеринбурге, Михал Кухарчик вывел "Урал" вперед. На 39-й минуте Хвича Кварацхелия сравнял счет, на 56-й Солтмурад Бакаев провел победный для "Рубина" гол.

"Рубин" набрал 26 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. "Урал" – на 12-м месте, 25 очков.

Матчами 23-го тура возобновился чемпионат РПЛ, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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