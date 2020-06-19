Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:43

"Ахмат" победил "Крылья Советов" в первом после паузы матче РПЛ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Футболисты грозненского "Ахмата" со счетом 4:2 выиграли у самарских "Крыльев Советов" в выездном матче 23-го тура чемпионата Тинькофф – Российской премьер-лиги.

На шестой минуте "Крылья Советов" вышли вперед благодаря голу Тараса Бурлака. Победный для хозяев счет продержался до 54-й минуты, когда гол провел футболист "Ахмата" Владимир Ильин.

СпортМатчем "Крылья Советов" – "Ахмат" возобновился чемпионат России по футболуМатчем "Крылья Советов" – "Ахмат" возобновился чемпионат России по футболуЧитать подробнее

В следующие 15 минут "Ахмат" забил еще три гола: отличились Денис Глушаков (59-я минута), Ильин (66) и Бернард Бериша (69).

На 88-й минуте в составе "Крыльев Советов" отличился Максим Глушенков.

Это был первый матч чемпионата России после паузы, вызванной пандемией коронавируса. На стадионе присутствовал 4231 зритель, что составляет 10 процентов от вместимости трибун "Самары Арены" - максимальная квота для болельщиков, утвержденная в целях борьбы с распространением коронавируса.

Среди приглашенных гостей - 300 самарских врачей, которые работали с больными коронавирусом. Главный врач Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина Армен Бенян произвел символический удар по мячу. На 20-й минуте игра была прервана на аплодисменты игроков и зрителей в честь всех врачей.

Сам 23-й тур посвящен медицинским работникам.

Теперь в активе "Ахмата" 23 очка, команда занимает 13-е место в турнирной таблице. У "Крыльев Советов" на балл меньше, они – на 16-м месте.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости
Российская премьер-лига-2019/20

Матчем "Крылья Советов" – "Ахмат" возобновился чемпионат России по футболу

Матчем "Крылья Советов" – "Ахмат" возобновился чемпионат России по футболу
Российская премьер-лига-2019/20

В матче РПЛ против "Сочи" за "Ростов" сыграют юноши из клубной академии

В матче РПЛ против "Сочи" за "Ростов" сыграют юноши из клубной академии
Российская премьер-лига-2019/20

"Сочи" и "Ростов" договорились о проведении матча РПЛ 19 июня

Российская премьер-лига-2019/20

Прядкин заявил об отсутствии планов вновь прерывать чемпионат РПЛ

Прядкин заявил об отсутствии планов вновь прерывать чемпионат РПЛ

Что случилось этой ночью, четверг, 18 июня

"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в чемпионате Англии по футболу

"Наполи" победил "Ювентус" в финале Кубка Италии

Российская премьер-лига-2019/20

ФК "Ростов" ушел на карантин из-за шести заболевших COVID-19

ФК "Ростов" ушел на карантин из-за шести заболевших COVID-19

Петербургский финал Лиги чемпионов-2021 официально перенесен на год

Сезон Лиги чемпионов-2019/20 будет доигран в Лиссабоне

Сезон Лиги чемпионов-2019/20 будет доигран в Лиссабоне
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');