"Ахмат" победил "Крылья Советов" в первом после паузы матче РПЛ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Футболисты грозненского "Ахмата" со счетом 4:2 выиграли у самарских "Крыльев Советов" в выездном матче 23-го тура чемпионата Тинькофф – Российской премьер-лиги.

На шестой минуте "Крылья Советов" вышли вперед благодаря голу Тараса Бурлака. Победный для хозяев счет продержался до 54-й минуты, когда гол провел футболист "Ахмата" Владимир Ильин.

В следующие 15 минут "Ахмат" забил еще три гола: отличились Денис Глушаков (59-я минута), Ильин (66) и Бернард Бериша (69).

На 88-й минуте в составе "Крыльев Советов" отличился Максим Глушенков.

Это был первый матч чемпионата России после паузы, вызванной пандемией коронавируса. На стадионе присутствовал 4231 зритель, что составляет 10 процентов от вместимости трибун "Самары Арены" - максимальная квота для болельщиков, утвержденная в целях борьбы с распространением коронавируса.

Среди приглашенных гостей - 300 самарских врачей, которые работали с больными коронавирусом. Главный врач Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина Армен Бенян произвел символический удар по мячу. На 20-й минуте игра была прервана на аплодисменты игроков и зрителей в честь всех врачей.

Сам 23-й тур посвящен медицинским работникам.

Теперь в активе "Ахмата" 23 очка, команда занимает 13-е место в турнирной таблице. У "Крыльев Советов" на балл меньше, они – на 16-м месте.