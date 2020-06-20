ЦСКА - "Зенит". Онлайн
Центральный матч 23-го тура возобновленного чемпионата РПЛ проходит в Петербурге
#СпасибоВрачам #ЦСКАЗенит pic.twitter.com/tASmWhPk9X— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) June 20, 2020
Кресла на трибунах стадиона ЦСКА оформлены таким образом, что складывается ощущение присутствия аншлага
Дальний удар Облякова по воротам ЦСКА! Но и промах оказался тоже дальний.
ЦСКА активнее идет в атаку. Но так, чтобы написать по этому поводу отдельное сообщение.... Не очень катит...
Острая атака "Зенита" с правого фланга. Но тут последовал надежный перехват от Игоря Акинфеева - человека, в клубном принадлежности которого представлять вовсе не обязательно
20-я минута! Футболисты, судьи, тренеры и болельщики аплодируют в честь медицинских работников, борющихся с коронавирусом! Это акция тура!
Футболист ЦСКА Влашич солировал в штрафной "Зенита", ударил. Но его выстрел был заблокирован защитником петербургской команды.
Согласно регламенту, на стадионе "ВЭБ Арена" сейчас присутствуют 10 процентов зрителей от его вместимости
Какой красивый гол забил Сердар Азмун после передачи Артема Дзюбы слева! Но - вот незадача! - свисток о положении вне игры!
Футболист ЦСКА Иван Обляков получил желтую за срыв атаки
А вот и второй гол в ворота ЦСКА. Малком наносил удар из пределов штрафной, Акинфеев отразил, но тот же Малком был успешен на добивании. 2:0 - в пользу "Зенита"
"Зенит" - лидер турнирной таблицы, у него 50 очков. ЦСКА хоть и на пятом месте, но: 36 очков
ЦСКА активно атакует, армейцам надо отыграться
Желтая карточка футболисту ЦСКА Игорю Дивееву за грубый фол
ЦСКА - "Зенит". 0:1. Бранислав Иванович ударом головой поразил ворота ЦСКА. "Зенит" повел в счете
Игорь Акинфеев отражает удар! Но будет угловой
Выход Азмуна один на один к воротам ЦСКА!
ЦСКА играет в красно-синей форме, "Зенит" - в белой
Матч начался!
Стартовый состав "Зенита"!
Состав сине-бело-голубых на матч #ЦСКАЗенит! pic.twitter.com/Jwi7uOXYGC— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) June 20, 2020
Стартовый состав ЦСКА!
Наш состав на #ЦСКАзенит! pic.twitter.com/IyfDGiSgSz— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 20, 2020
"Интерфакс" поздравляет вас с возобновлением чемпионата России и предлагает текстовую трансляцию центрального матче 23-го тура. Играют московский ЦСКА и петербургский "Зенит"!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!