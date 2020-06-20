"Шахтер" в 13-й раз стал чемпионом Украины по футболу

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Донецкий "Шахтер" досрочно завоевал очередной титул чемпиона Украины по футболу.

После волевой победы в 27-м туре украинской премьер-лиги над "Александрией" со счетом 3:2 "горняки" с 71 набранным очком стали недосягаемыми для киевского "Динамо" (52 очка после 26 матчей) и других команд. Матч с "Александрией" футболисты "Шахтера" провели в Харькове - традиционном на протяжении последних лет городе для домашних матчей донецкого клуба.

Эта победа в чемпионате стала для "Шахтера" четвертой подряд и 13-й с того момента как Украина стала проводить национальный чемпионат.

В свою очередь, у "Динамо" - 15 чемпионских титулов.