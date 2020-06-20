Три футболиста "Динамо" заразились коронавирусом

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Три игрока московского футбольного клуба "Динамо" подхватили вирус COVID-19, пишет "Спорт-Экспресс".

"По нашей информации, в "Динамо" положительные тесты на коронавирус сдали Клинтон Нжи, Шарль Каборе и Себастьян Шиманьски", - сообщает газета.

21 июня "Динамо" должно сыграть гостевой матч 23-го тура против ФК "Краснодар". По сведениям газеты, "Динамо" договаривается с соперником о переносе игры, а в случае отказа готово сыграть молодежным составом.

Незадолго до возобновления чемпионата Российской премьер-лиги ФК "Ростов" сообщил о шести заболевших игроков основного состава. Клуб ушел на двухнедельный карантин и предложил сопернику по 23-му туру, ФК "Сочи" перенести матч. Получив отказ, ростовский клуб выставил на гостевой матч против сочинцев юношей из клубной академии и потерпел поражение со счетом 1:10.

Чемпионат РПЛ, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, был возобновлен 19 июня.