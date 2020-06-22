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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:12

Чемпионат России по легкой атлетике в Чебоксарах пройдет 8-10 сентября

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Чемпионат России по легкой атлетике в 2020 году должен пройти с 8 по 10 сентября, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

"Они же (Чебоксары – ИФ) станут и местом проведения чемпионата России, который предварительно запланирован на даты с 8 по 10 сентября", - говорится в сообщении.

Изначально чемпионат страны должен был пройти в Чебоксарах в июне, однако соревнование было перенесено на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

ВФЛА обнародовала драфт календаря на сезон-2020. Финальный вариант календаря будет утвержден президиумом ВФЛА в срок до 1 июля

легкая атлетика ВФЛА

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