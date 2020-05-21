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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:42

Чемпионат России по легкой атлетике перенесли из-за коронавируса

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Чемпионат России по легкой атлетике-2020 отложен на более поздний срок в связи с переносом в РФ июньских соревнований легкоатлетов.

"Всероссийская федерация легкой атлетики сообщает, что в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, на неопределенный срок переносится проведение всех соревнований календаря ВФЛА, запланированных на июнь 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы ВФЛА.

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Чемпионат России должен был пройти с 23 по 28 июня в Чебоксарах.

Всего на июнь в России было запланировано 14 соревнований среди легкоатлетов. Когда именно они теперь пройдут, руководство ВФЛА определит позднее.

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"Минспорт России рекомендует общероссийским спортивным федерациям и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории РФ начиная с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения", - говорится в сообщении Минспорта.

легкая атлетика ВФЛА Чебоксары

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