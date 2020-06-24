Глава Минспорта отверг жалобы российских легкоатлетов на плохую защиту их прав

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Министерство спорта делает все, чтобы права чистых от допинга российских спортсменов на участие в соревнованиях не были нарушены, заявил глава ведомства Олег Матыцин.

"Мы защищаем интересы чистых спортсменов и делаем все необходимое для того, чтобы даже в нейтральном статусе World Athletics не нарушила их права по участию в соревнованиях", - сказал Матыцин в среду журналистам, комментируя жалобы легкоатлетов о том, что их интересы не защищаются.

Министр добавил: "Это никак не связано с теми санкциями, которые были предложены World Athletics по отношению к федерации".

Матыцин заявил, что нейтральные спортсмены имеют право индивидуально подавать заявку. "И я считаю, что World Athletics обязательно должны соблюдать устав и допускать наших нейтральных спортсменов для участия в международных соревнованиях", - отметил глава Минспорта.

На прошлой неделе французские СМИ сообщили, что World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке выплаты долга в $5 млн, который должен поступить на счет организации до 1 июля. Просрочка грозит прекращением выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам для участия в международных соревнованиях.

18 июня Минспорт высказался против прекращения выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. "В связи с появившимися в прессе сообщениями о возможном недопуске российских легкоатлетов к участию в международных стартах из-за риска неуплаты Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) штрафа в World Athletics Минспорт России считает необходимым напомнить о недопустимости ограничения прав чистых спортсменов на участие в соревнованиях", - говорилось в сообщении пресс-службы министерства.

Там отметили, что в последние годы российские легкоатлеты "ограничены в правах и являются заложниками кризисной ситуации, сложившейся в ВФЛА". "Минспорт России уверен, что приостановление процедуры предоставления российским спортсменам нейтрального статуса нарушает общепризнанный правовой принцип недопустимости двойного наказания за одно и то же нарушение, а также представляет собой неправомерное применение коллективной ответственности, что противоречит духу и принципам международного права в области прав человека", - сказали в пресс-службе.

"Признавая, что кризисная ситуация, в которой оказалась российская лёгкая атлетика, пока не разрешена, Минспорт России считает, что ключевым элементом в процессе выхода из нее является продолжение работы ВФЛА в тесной координации с World Athletics по формированию культуры нулевой терпимости к допингу, обеспечению антидопингового образования, развитию лёгкой атлетики в духе олимпизма", - заявила пресс-служба, добавив, что права чистых спортсменов являются главным приоритетом всех спортивных организаций - участников олимпийского движения.