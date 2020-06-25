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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:52

Среди зараженных COVID-19 в ФК "Оренбург" оказалось шесть игроков

Среди зараженных COVID-19 в ФК "Оренбург" оказалось шесть игроков
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Оренбург" сообщил о восьми выявленных случаях заболевания коронавирусом.

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"Очередные тесты на коронавирус в футбольном клубе "Оренбург" выявили восемь положительных результатов. Шесть положительных результатов у футболистов и два у сотрудников команды", - говорится в сообщении. Имена не уточняются.

"Все они имели отрицательные тесты до 23 тура и в составе делегации ФК "Оренбург" выезжали на матч "Локомотив" - "Оренбург", - отмечается там же.

"Оренбург" 27 июня должен на своем поле сыграть с "Краснодаром" в рамках очередного тура Российской премьер-лиги.

Ранее о массовом заражении коронавирусом в ФК "Оренбург" сообщила РПЛ, не уточняя число непосредственно футболистов.

Месяц назад в этом клубе уже был случай положительного теста на коронавирус. Речь шла о тренере вратарей, ранее игравшем за московские "Локомотив" и ЦСКА Платоне Захарчуке.

футбол ФК Оренбург коронавирус

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