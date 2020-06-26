Новые тесты на коронавирус в ФК "Динамо" оказались отрицательными

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Тестирование на COVID-19, которое прошли футболисты "Динамо" после ухода на изоляцию, не выявило у них вируса, заявил президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

"В течение недели игроки "Динамо" находились на изоляции на спортивной базе и ежедневно сдавали тесты, которые показывали отрицательные результаты. В настоящее время местный Роспотребнадзор готовит новое предписание, которое поступит в московский клуб до конца сегодняшнего дня", - приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

20 июня "Динамо" сообщило о заболевании у трех футболистов - Клинтона Н`Жи, Шарля Каборе и Себастиана Шиманьски. Они отправлены на двухнедельный карантин под наблюдением врачей в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. Игру 23-го тура Российской премьер-лиги против "Краснодара" пришлось перенести с 21 июня на 19 июля.

В 23-м туре "Динамо" должно сыграть с московским ЦСКА, матч запланирован на 27 июня.