Матч "Краснодар" - "Динамо" перенесли на месяц из-за коронавируса

Игроки "Краснодара" Сергей Петров (слева), Магомед-Шапи Сулейманов (справа) и "Динамо" Оскар Хильемарк. Матч в октябре 2019 года в Москве Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз утвердил перенос с 21 июня на 19 июля матча 23-го тура Российской премьер-лиги "Краснодар" - "Динамо" из-за коронавируса, который был выявлен у нескольких игроков московского клуба.

Отмечается, что решение утвердило Бюро исполкома РФС на заседании в воскресенье. "Время проведения данного матча определяется решением Генерального секретаря РФС с учетом времени проведения в указанный день матча (матчей) Олимп-Кубка России по футболу сезона 2019-2020", - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Подчеркивается, что Бюро принимало решения на основании обращения РПЛ.

Матч должен был пройти в Краснодаре.

ФК "Динамо" подтвердило заболевание у трёх футболистов - Клинтона Н`Жи, Шарля Каборе и Себастиана Шиманьски. Они отправлены на 14-дневный карантин под наблюдением врачей в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.

"Остальные члены команды, тренерский штаб и обслуживающий персонал со вчерашнего дня находятся на учебно-тренировочной базе клуба в Новогорске в закрытом режиме", - сообщает пресс-служба "бело-голубых". "В субботу утром в целях проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий члены нашей команды, за исключением тех, у кого ранее подтвердилось наличие вируса, еще раз прошли углубленное тестирование. Все результаты - отрицательные", - подчеркивается там же.

"Динамо" выразило признание руководству "Краснодара", которое согласилось на перенос игры. "Мы оперативно получили официальный ответ от руководства краснодарцев о согласии перенести календарный матч 23 тура РПЛ с запланированной даты 21 июня на резервный день. Понимая, что такое решение не могло быть простым как чисто с футбольной точки зрения, так и в свете резонансных событий последних дней, хотим от лица всего нашего клуба выразить искреннюю признательность президенту ФК "Краснодар" Сергею Николаевичу Галицкому за жест доброй воли, за человеческое и спортивное благородство", - говорится в заявлении "Динамо".

"Сегодня Бюро Исполкома РФС по итогам экстренного совещания утвердило предложение РПЛ о переносе даты проведения матча "Краснодар" - "Динамо" на 19 июля. Благодарим руководство Российского футбольного союза и Российской Премьер-лиги за конструктивный подход к решению сложившейся ситуации", - отмечается там же.

Таким образом, ближайшая игра "Динамо" пройдет 27 июня (начало - 19:00 мск) против ЦСКА. "Динамо" будет хозяином матча.

Ранее несколько игроков "Ростова" заразились коронавирусом, поэтому в пятницу на выездной матч лиги против "Сочи" отправились игроки молодежного состава "Ростова". Матч закончился со счетом 10:1 в пользу сочинцев.

Рестарт РПЛ после остановки в марте из-за пандемии коронавируса состоялся в 19 июня.