"Ахмат" и "Сочи" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Грозненский "Ахмат" и ФК "Сочи" со счетом 1:1 завершили матч 24-го тура Российской премьер-лиги.

На 33-й минуте, прошедшей в Грозном, счет открыл футболист "Ахмата" Денис Глушаков. В компенсированное к первому тайму время сочинец Никита Бурминстров провел ответный гол.

У ФК "Сочи" теперь 28 очков, команда занимает 10-е место в турнирной таблице. "Ахмат" – на 14-м месте, 24 очка.

Данным матчем открылась программа 24-го тура возобновленного чемпионата. Однако тур будет неполным: ранее сообщалось об отмене матча "Оренбург" – "Краснодар" из-за массового случая заражений коронавирусом в составе оренбургской команды.