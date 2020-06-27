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"Локомотив" выиграл у "Рубина" в матче РПЛ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 2:0 одолели соперников из казанского "Рубина" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.

Оба гола в матче, прошедшем в Казани, провел Алексей Миранчук – на 23-й и 29-й (с пенальти) минутах.

Победа позволила "Локомотиву" набрать 47 очков. Команда занимает второе место, а лидирует в турнирной таблице петербургский "Зенит" (56).

Что касается "Рубина, то он на 11-м месте, 26 очков.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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