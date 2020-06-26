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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:42

"Зенит" выиграл у "Крыльев Советов" в матче РПЛ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:1 нанесли поражение самарским "Крыльям Советов" в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги.

На 44-й минуте Максим Глушенков вывел "Крылья Советов" вперед.

На 64-й и 70-й минутах голы (оба – с пенальти) в составе "Зенита" провел Артем Дзюба.

"Зенит" набрал 56 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. Он на 12 очков опережает идущий следом московский "Локомотив".

"Крылья Советов" – на последнем, 16-м месте: 22 очка.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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