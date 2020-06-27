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"Спартак" и "Уфа" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" и ФК "Уфа" со счетом 0:0 завершили матч 24-го тура Российской премьер-лиги.

Игра прошла в Москве на поле спартаковского стадиона "Открытие Арена".

На 88-й минуте ворота "Уфы" поразил спартаковец Александр Соболев, однако судья Владислав Безбородов, используя систему VAR, зафиксировал положение "ане игры" и отменил гол.

После этого матча в активе "Спартака" стало 32 очка, команда занимает шестое место. У "Уфы" на балл меньше, клуб из столицы Башкортостана располагается строчкой ниже.

В субботнюю программу чемпионата вошли четыре матча. В 17:30 мск в Казани стартовал матч между местным "Рубином" и московским "Локомотивом". После первого тайма выигрывает "Локомотив" – 2:0. В 19:00 начнется встреча московских "Динамо" и ЦСКА, в 20:00 – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Арсенал" (Тула).

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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