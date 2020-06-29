Восемь футболистов "Динамо" продлили контракты до конца сезона

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Динамо" (Москва) пролонгировал соглашения до конца сезона с игроками, чьи контракты истекают 30 июня нынешнего года.

Таких игроков, как сообщается на сайте клуба, оказалось восемь.

"Таким образом, Антон Соснин, Владимир Рыков, Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Жоаозиньо, Кирилл Панченко, а также находящиеся в команде на условиях аренды Сильвестр Игбун и Оскар Хильемарк продолжат выступления за наш клуб в оставшихся матчах текущего розыгрыша Российской премьер-лиги", - говорится в сообщении.

Сезон в РПЛ, как и в национальных чемпионатах других стран, был прерван из-за пандемии коронавируса. В связи с тем, что сдвинулись сроки окончания чемпионата, клубам пришлось продлевать соглашения с игроками, сроки действия контрактов которых были адаптированы под изначальные даты финиша.