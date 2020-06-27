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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:35

"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в Российской премьер-лиге

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Матч 24-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между московскими футбольными клубами "Динамо" завершился со счетом 0:0.

Игра прошла на поле "Динамо".

ЦСКА доигрывал матч в меньшинстве. Две желтые карточки (на 80-й и 90+2 минутах), приведшие к удалению, получил полузащитник Яка Бийол.

ЦСКА набрал 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. "Динамо" – на седьмом месте, 31 балл. При этом у динамовцев имеется игра в запасе: их матч предыдущего тура против "Краснодара" был перенесен на месяц из-за выявленного коронавируса у нескольких игроков московского ФК. Само "Динамо" уходило на изоляцию.

Что касается ЦСКА, то команду к матчу готовил тренер Сергей Овчинников. Главный тренер Виктор Гончаренко, как сообщал клуб, не мог этого делать в связи с плохим самочувствием".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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