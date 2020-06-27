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Гол Смолова помог "Сельте" избежать поражения от "Барселоны"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Сельта" и "Барселона" со счетом 2:2 завершили матч 32-го тура чемпионата Испании.

На 20-й минуте игры, прошедшей на поле "Сельты", "Барселону" вывел вперед Луис Суарес. На 49-й минуте ответный гол провел вышедший в стартовом составе "Сельты" российский нападающий Федор Смолов.

На 67-й минуте в составе "Барселоны" вновь отличился Суарес. Однако "Сельта" ушла от поражения: на 88-й минуте точный удар нанес Яго Аспас.

Что касается Смолова, он был заменен на 60-й минуте.

Гол в ворота "Барселоны" стал для россиянина вторым в испанской карьере. В феврале он отметился голом в гостевом матче "Сельты" против мадридского "Реала".

Смолов, принадлежащий московскому "Локомотиву", выступает в "Сельте" на правах аренды.

футбол Испания Федор Смолов

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