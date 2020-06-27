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Смолов забил "Барселоне" в чемпионате Испании

Смолов забил "Барселоне" в чемпионате Испании
Федор Смолов (с мячом) вместе с партнерами празднует свой гол в ворота "Барселоны"
Фото: Reuters

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Российский нападающий Федор Смолов, играющий за "Сельту", провел гол в ворота "Барселоны" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу.

Точный удар россиянин, вышедший на поле в стартовом составе, провел на 49-й минуте.

Этот гол позволил "Сельте" сравнять счет, но вскоре "Барселона" вновь вышла вперед. Правда, к тому моменту Смолов был уже заменен. Игра в настоящий момент продолжается, "Барселона" выигрывает 2:1.

Это был второй гол Смолова за "Сельту", за которую он играет с февраля. Ранее он поразил ворота "Реала" в матче, прошедшем в Мадриде.

Смолов играет за "Сельту" на правах аренды, спортсмен принадлежит московскому "Локомотиву"

футбол Федор Смолов

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