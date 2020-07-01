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ЦСКА и "Ростов-Дон" узнали соперников по женской гандбольной ЛЧ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Европейская федерация гандбола провела жеребьевку группового этапа женской Лиги чемпионов.

СпортЖенский гандбольный ЦСКА получил wild card на участие в Лиге чемпионовЧитать подробнее

Победитель российской Суперлиги "Ростов-Дон" попал в группу А, где его соперниками стали "Мец" (Франция), "Вайперс Кристиансанд" (Норвегия), "Эсбьерг" (Дания), "Ференцварош" (Венгрия), "Бухарест" (Румыния), "Битигхайм" (Германия), "Крим" (Словения).

Московский ЦСКА, который (будучи ее дебютантом) в Суперлиге финишировал третьим, но получил wild card в ЛЧ, попал в группу В. Его соперниками стали: "Вылча" (Румыния), "Дьёр" (Венгрия), "Будучность" (Черногория), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Брест" (Франция), "Оденсе" (Дания), "Подравка" (Хорватия).

Предстоящий сезон-2020/21 в Лиге чемпионов будет проводиться по новому формату. На первом этапе турнира участники будут разделены на две группы по восемь команд в каждой. Клубы проведут двухкруговой турнир. По две лучшие из групп напрямую попадут в четвертьфинал. Команды, занявшие 3-6-е места, сыграют в рамках 1/8 финала. Остальные выбывают из турнира.

гандбол

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