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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:56

Долг Союза биатлонистов России перед IBU сократился до 300 тысяч евро

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Бюджет Союза биатлонистов России отрицательный, заявил вице-президент СБР, кандидат в президенты организации Виктор Майгуров.

"Долг СБР перед Международным союзом биатлонистов (IBU) зимой составлял около 500 тысяч евро. После окончания сезона он уменьшился, так как IBU выплатил компенсационные выплаты федерациям, а мы - одна из лидирующих федераций. Не скажу, на сколько долг уменьшился, но, с учетом этой компенсации, он составляет 300 тысяч евро. Наверно, он будет расти", - сказал Майгуров на пресс-конференции в четверг.

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"Кроме долга IBU бюджет СБР носит минусовый характер - порядка 10 млн рублей. Это касается выплат в различные фонды, долги по зарплатам и призовым спортсменам за прошлый сезон. Это основное", - добавил он.

Президентом СБР с 2018 года является Владимир Драчев, срок его полномочий истекает в 2022 году. 11 июля состоится Внеочередная конференция СБР, на которой пройдут выборы нового президента и состава правления союза.

В апреле ряд именитых биатлонистов и тренеров выступили с критикой действующего руководства союза.

С 2017 года членство СБР в Международном союзе биатлонистов (IBU) ограничено. Ограничения не касаются выступления российских биатлонистов под российским флагом, однако, Россия не может претендовать на проведение у себя международных турниров и не может выдвигать своих кандидатов в руководящие органы IBU.

биатлон Союз биатлонистов России

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