Майгуров выдвинул кандидатуру на пост президента Союза биатлонистов России

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров претендует на пост президента Союза биатлонистов России, сообщает пресс-служба СБР.

"Дорогие друзья! Получив уведомления о выдвижении меня на выборы несколькими территориями (Московская область, ХМАО-Югра, Новгородская область), а также заручившись поддержкой инициативной группы коллег - членов Правления СБР, я принял решение выставить свою кандидатуру на пост Президента Союза биатлонистов на его Внеочередную Конференцию", - заявил Майгуров.

"Среди мотивов моего выдвижения нет желания во что бы то ни стало возглавить СБР, в руководстве которого я работаю с 2012 года, но в сложившейся сложной ситуации я считаю, что при поддержке моих соратников и вашем доверии я сумею предпринять оптимальные шаги для скорейшего выведения СБР из кризиса, сложившегося в последние полгода. Готов до начала Конференции лично пообщаться с представителями каждой региональной федерации и ответить на все их важные вопросы, - добавил он.

Конференция Союза биатлонистов пройдет 11 июля в подмосковных Химках.