Глава судей назвал неприемлемым приведшее к рекорду РПЛ затяжное назначение пенальти

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Глава судейского департамента РФС Виктор Кашшаи выразил недовольство тем, что на рассмотрение спорного эпизода, приведшего к назначению пенальти в матче РПЛ "Ростов" – "Краснодар", было затрачено слишком много времени.

"От момента с игрой рукой до пробития пенальти прошло более восьми минут. Это неприемлемо в профессиональном футболе", - сказал Кашшаи в ходе пресс-конференции, прошедшей в четверг в онлайн-формате.

Матч "Ростов" –" Краснодар" прошел накануне в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 1:1. "Ростов" ушел от поражения, реализовав пенальти на 11-й минуте компенсированного ко второму тайму времени (изначально было добавлено шесть минут). Эпизоду с назначением пенальти сопутствовала продолжительная пауза: арбитр Виталий Мешков сначала консультировался с коллегами, отвечающими за систему VAR, а вскоре и лично решил посмотреть спорный эпизод игры.

"Мы видим, что это был сложный момент. Здесь VAR должен был прибегнуть к проверке, была ли игра рукой, и было очень сложно понять, было ли там нарушение или нет. После того, как прошла эта проверка, потом началась уже вторая: на предмет, был ли офсайд в этот момент. Очень много времени ушло на проверки. Мы знаем, что на проверки нужно время, но я в целом очень недоволен тем, сколько времени это заняло. Восемь минут – это очень много", - считает Кашшаи.

С учетом всех пауз, в общей сложности команды провели на поле 111 минут и 15 секунд, что является новым рекордом РПЛ, образованной в 2001 году.