БК "Химки" продлил контракты с капитаном Моней и вице-капитаном Вяльцевым

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Капитан "Химок", чемпион Европы 2007 года Сергей Моня подписал новый контракт с баскетбольным клубом, сообщает пресс-служба подмосковной команды.

"Баскетбольный клуб "Химки" заключил однолетние контракты с капитаном команды Сергеем Моней и вице-капитаном Егором Вяльцевым. Для Мони будущий сезон станет 11-м в желто-синей форме, для Вяльцева - десятым", - говорится в сообщении.

"С полной уверенностью могу сказать, что без нашего многолетнего капитана Сергея Мони и его ассистента Егора Вяльцева уже невозможно представить баскетбольный клуб "Химки", - заявил генеральный директор клуба Павел Астахов. "Не нужно смотреть ни на возраст, ни на паспортные данные, потому что в физическом плане они дадут много очков вперед любому молодому игроку. И уж тем более по профессиональным качествам, потому что Сергей и Егор - основа нашего клуба. В целом, мы рады, что смогли сохранить основу российских игроков. Эта преемственность всегда важна, и когда в команде есть ребята, которые готовы умирать за клуб на площадке, это очень приятно и почетно для нас. Уверен, и Моня, и Вяльцев своего последнего слова еще далеко не сказали и очень здорово нам помогут в предстоящем сезоне", - отметил Астахов.

37-летний Моня выступает за "желто-синих" с 2010 года. Ранее он играл за саратовский "Автодор", московские ЦСКА и "Динамо", а также в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за "Портленд" и "Сакраменто". В составе сборной России он становился бронзовым призером Олимпийских игр (в 2012 году), чемпионом Европы (2007) и бронзовым призером первенства Европы (2011).

34-летний Вяльцев играет за "Химки" с 2011 года. До этого он играл в составе таких клубов, как ЦСКА, ЦСК-ВВС (Самара), "Урал-Грейт" и "Триумф". Имеет опыт игры за сборную России.