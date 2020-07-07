Домашние матчи в Лиге наций УЕФА сборная России проведет в Москве

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Домашние матчи Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 сборная России по футболу проведет в Москве, сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

"На данном этапе принято решение - все три домашние встречи (одну в сентябре и две в октябре) сыграть в Москве", - приводит слова Черчесова пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Главным образом это связано с тем, что у нас нет четкого понимания - со зрителями будем играть или же при пустых трибунах. Ехать в регион и не иметь там поддержки болельщиков не имеет никакого смысла. Кроме того, период пандемии еще окончательно не пройден, и мы исходим из категорий безопасности. Все необходимые требования и предписания медицинского протокола проще выполнить в Москве", - объяснил решение он.

Черчесов подчеркнул, что в Москве есть несколько арен, готовых принять сборную России, окончательный выбор будет сделан позднее.