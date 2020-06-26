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Стал известен календарь сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА.

Сборная России, попавшая в группу 3 дивизиона B, начнет турнирный путь 3 сентября домашним матчем против национальной команды Сербии. Во втором туре Россию ждет выездное соперничество с Венгрией, игра пройдет 6 сентября. В третьем туре, 11 октября команда Станислава Черчесова дома встретится с Турцией.

14 октября, в четвертом туре россияне на своем поле сыграют с Венгрией. В пятом туре, 15 ноября пройдет матч Турция – Россия. 18 ноября, в рамках шестого тура россияне сыграют на выезде с Сербией.

Лига наций УЕФА - новый турнир для сборных, созданный Союзом европейский футбольных ассоциаций. Один розыгрыш уже прошел, победителем стала Португалия.

Турнир призван заменить товарищеские матчи, для которых, как правило, в каждом календарном году отводятся отдельные даты. В эти даты на этот раз проходят встречи в рамках Лиги наций УЕФА.

В турнире принимают участие национальные команды Европы. В предыдущем розыгрыше они изначально были разделены на четыре лиги, согласно рейтингу УЕФА. Сборные, располагающиеся на самых высоких позициях рейтинга, попали в так называемую элитную лигу А. Далее идут лиги B, C и D.

По итогам предыдущего розыгрыша худшие команды в группах (за исключением лиги D) опустились в более низкую лигу. Лучшие (за исключением лиги A) - в более высокую. Кроме того, победители групп получали дополнительный шанс на путевки на Евро-2020 (в случае неудачи в отборочной кампании турнира).

футбол Лига наций УЕФА

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