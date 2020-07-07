Футболиста "Арсенала" Комбарова дисквалифицировали на три игры за оскорбление судей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров получил трехматчевую дисквалификацию за свое поведение ходе матча Российской премьер-лиги против московского "Динамо", сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

"КДК принял решение дисквалифицировать футболиста "Арсенала" Кирилла Комбарова за оскорбительное поведение в отношении судей матча "Динамо" - "Арсенал" на три матча РПЛ (без учета автоматической дисквалификации за удаление футболиста) и оштрафовать его на 200 тысяч рублей", - приводит слова Григорьянца пресс-служба РФС.

Футболист был удален за вторую желтую карточку на 35-й минуте матча.

Кроме того, за различные допущенные нарушения оштрафованы и сами клубы: "Арсенал" - на 100 тысяч рублей, "Динамо" - на 150 тысяч рублей.

Игра прошла 4 июля в Москве и завершилась победой "Арсенала" со счетом 1:0.

Также на три игры дисквалифицирован защитник самарских "Крыльев Советов" Владимир Полуяхтов, который нанес травму защитнику ФК "Ростов" (Ростов-на-Дону) Дмитрию Чистякову. При этом, как отметил Григорьянц, если Чистяков не вернется в строй в течение 15 дней после матча, Полуяхтов "будет дополнительно дисквалифицирован на три матча".

Матч "Крылья Советов" - "Ростов" прошел 4 июля в Самаре. Полуяхтов был удален на 25-й минуте.