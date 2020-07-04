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"Крылья Советов" и "Ростов" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Самарские "Крылья Советов" и "Ростов" (Ростов-на-Дону) со счетом 0:0 завершили матч 26-го тура чемпионата Тинькофф Российской премьер-лиги.

Встреча прошла в Самаре.

Команды доигрывали матч в неполных составах: на 25-й минуте был удален футболист "Крыльев" Владимир Полуяхтов, на 55-й вторую желтую карточку получил Данила Ведерников.

"Ростов" набрал 43 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Крылья Советов" – на предпоследнем, 15-м месте, 24 очка.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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