"Крылья Советов" и "Ростов" сыграли вничью в матче РПЛ
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Самарские "Крылья Советов" и "Ростов" (Ростов-на-Дону) со счетом 0:0 завершили матч 26-го тура чемпионата Тинькофф Российской премьер-лиги.
Встреча прошла в Самаре.
Команды доигрывали матч в неполных составах: на 25-й минуте был удален футболист "Крыльев" Владимир Полуяхтов, на 55-й вторую желтую карточку получил Данила Ведерников.
"Ростов" набрал 43 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Крылья Советов" – на предпоследнем, 15-м месте, 24 очка.