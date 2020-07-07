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Македонский форвард Тошевски перешел в ФК "Ростов"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Нападающий молодежной сборной Македонии Давид Тошевски подписал пятилетний контракт с ФК "Ростов", сообщает пресс-служба футбольного клуба из Ростова-на-Дону.

"Между ФК "Ростов" и ФК "Работнички" (Македония) достигнуто соглашение о трансфере 18-летнего футболиста. Наш клуб подписал с Давидом пятилетний контракт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нападающий провел 21 матч в первой лиге Македонии, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи. Тошевски имеет выступления за молодежные сборные Македонии.

футбол ФК Ростов

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