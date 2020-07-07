"Ахмат" выиграл у "Тамбова" в чемпионате России по футболу
Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Футболисты грозненского "Ахмата" со счетом 2:1 нанесли поражение команде "Тамбов" в выездном матче 27-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.
На 20-й минуте футболист "Ахмата" Исмаэл открыл счет. На 33-й минуте Георгий Мелкадзе, реализовав пенальти, провел ответный гол. На 73-й минуте Фелипе Визеу забил победный для "Ахмата" мяч.
Игра прошла в Нижнем Новгороде, где "Тамбов" проводит домашние матчи.
"Ахмат" набрал 30 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. "Тамбов" – на 14-м месте, 28 баллов.