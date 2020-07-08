Семикратный чемпион NASCAR Джимми Джонсон вылечился от коронавируса

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Американский автогонщик Джимми Джонсон, выступающий в соревнованиях класса NASCAR, выздоровел после болезни, вызванной вирусом COVID-19.

Как сообщает Associated Press, спортсмен сдал два отрицательных теста на коронавирус и был допущен к воскресной гонке в Кентукки.

О болезни Джонсона сообщалось несколько дней назад. Он прошел соответствующее обследование после того, как положительный тест на коронавирус был выявлен у его супруги. В результате Джонсон был вынужден пропустить гонку 5 июля в Индианаполисе. При этом сам он не испытывал никаких симптомов.

Джонсон является первым гонщиком NASCAR с положительным тестом на коронавирус.

Из-за пропуска гонки в Индианаполисе Джонсон опустился на 15-е место в личном зачете.

Джонсон – семикратный чемпион NASCAR.