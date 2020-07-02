Новые тесты Джоковича и его жены на COVID-19 оказались отрицательными

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович и его супруга сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщает Daily Mail.

Новое тестирование спортсмен со своей женой провели в Белграде, сделав это через 10 дней после того, как у них был выявлен вирус COVID-19. Все это время они провели в самоизоляции в столице Сербии, а болезнь протекала бессимптомно.

Положительный тест на коронавирус Джокович сдал во время организованного им выставочного турнира в Сербии и Хорватии. Джоковича критиковали за организацию этого выставочного турнира и приглашение на него теннисистов из разных стран, в то время как в мире продолжается пандемия коронавируса.

Помимо Джоковича, коронавирусом заразились болгарин Григор Димитров, хорват Борн Чорич и серб Виктор Троицки.