Томас Цорн покинул пост гендиректора ФК "Спартак"

Томас Цорн Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о том, что генеральный директор ФК Томас Цорн покидает свой пост

"Совет директоров футбольного клуба "Спартак-Москва" принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, который занимал позицию генерального директора", - говорится в заявлении клуба.

"Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении.

Сейчас клуб рассматривает несколько кандидатов на ставшую вакантной должность. Как сообщает "Чемпионат", один из них - бывший вице-президент и гендиректор ФК "Монако" (выступает в чемпионате Франции) Вадим Васильев.

"Решение о назначении будет принято в ближайшие дни", - говорится в заявлении "Спартака".

Отставка 33-летнего Цорна состоялась на фоне неудач "Спартака" в чемпионате России после возобновления РПЛ. В четырех матчах команда выиграла один, в еще одном сыграла вничью, а потом дважды подряд проиграла. Сейчас она занимает седьмое место.

Цорн пришел в "Спартак" в мае 2019 года. После его прихода состав "Спартака" претерпел кардинальные изменения в составе: команду покинула целая группа игроков, с которыми она три года назад выиграла чемпионат России. Вскоре - также после серии неудач - ушел в отставку главный тренер Олег Кононов. Вместо него сейчас работает немец итальянского происхождения Доменико Тедеско.