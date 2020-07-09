Сборная России по футболу сыграет со Швецией и Молдавией осенью

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу осенью проведет выездные контрольные матчи против Швеции и Молдавии, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

8 октября россияне на стадионе "Френдс Арена" в Сольне сыграют со Швецией. 12 ноября сборная России встретится с Молдавией на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.

"Думаю, это хороший вариант и для нас, и для национальных федераций этих стран. Таким образом, с учетом игр Лиги наций сборная России проведет в октябре и ноябре по три матча", - сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

С этими командами сборная России должна была встретиться в марте, однако из-за пандемии коронавируса планы сорвались.

Время начала матчей будет объявлено позднее.