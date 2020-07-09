Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:22

Сборная России по футболу сыграет со Швецией и Молдавией осенью

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу осенью проведет выездные контрольные матчи против Швеции и Молдавии, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

8 октября россияне на стадионе "Френдс Арена" в Сольне сыграют со Швецией. 12 ноября сборная России встретится с Молдавией на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.

"Думаю, это хороший вариант и для нас, и для национальных федераций этих стран. Таким образом, с учетом игр Лиги наций сборная России проведет в октябре и ноябре по три матча", - сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

С этими командами сборная России должна была встретиться в марте, однако из-за пандемии коронавируса планы сорвались.

Время начала матчей будет объявлено позднее.

футбол

Новости по теме

Новости

Минспорт РФ разрешил проведение всероссийских соревнований

Что случилось этой ночью: четверг, 9 июля

Российская премьер-лига-2019/20

Новым гендиректором "Спартака" стал Газизов из "Уфы"

Российская премьер-лига-2019/20

"Спартак" и "Локомотив" сыграли вничью в матче РПЛ

Российская премьер-лига-2019/20

ЦСКА разгромил "Оренбург" в матче РПЛ

Российская премьер-лига-2019/20

"Зенит" в статусе чемпиона-2019/20 выиграл у "Сочи" матч РПЛ

"Зенит" в статусе чемпиона-2019/20 выиграл у "Сочи" матч РПЛ

Фернандо Алонсо вернулся в "Формулу-1", став пилотом Renault

Фернандо Алонсо вернулся в "Формулу-1", став пилотом Renault

Отказ встать на колено перед гонкой F1 Квят объяснил русским менталитетом

Отказ встать на колено перед гонкой F1 Квят объяснил русским менталитетом

"Милан" вырвал победу над "Ювентусом" в чемпионате Италии по футболу

"Милан" вырвал победу над "Ювентусом" в чемпионате Италии по футболу

Домашние матчи в Лиге наций УЕФА сборная России проведет в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');