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Экс-тренер "Торино", "Удинезе" и "Алавеса" возглавил сборную Азербайджана

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Исполнительный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) принял решение о назначении итальянского специалиста Джанни Де Бьязи главным тренером сборной Азербайджана по футболу, сообщили "Интерфаксу" в АФФА.

"В случае, если Де Бьязи согласится с дополнительными требованиями АФФА, с ним будет подписан контракт. Переговоры по дополнительным требованиям и условиям продолжаются. Помощником главного тренера назначен Ариф Асадов, который в настоящее время тренирует сборную", - отметили в АФФА.

Как сообщают азербайджанские СМИ, с Де Бьязи будет заключен контракт сроком на 1,5 года.

64-летний итальянский специалист провел большую часть карьеры игрока в Брешии и Палермо. В качестве тренера возглавлял итальянские СПАЛ, "Модену", "Брешию", "Торино" и "Удинезе", а также испанские "Леванте" и "Алавес".

В 2011-2017гг возглавлял сборную Албании, которую впервые в истории вывел на чемпионат Европы 2016 года.

футбол Азербайджан

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