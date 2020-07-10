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Олимпийский чемпион Дацюк продлил контракт с "Автомобилистом"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российский нападающий Павел Дацюк подписал новое соглашение с хоккейным клубом "Автомобилист" (Екатеринбург).

Как написал в твиттере агент 41-летнего спортсмена Дэн Мильштейн, контракт продлен на один год.

Летом 2019 года Дацюк вернулся в родной Екатеринбург из петербургского СКА, за который выступал с 2016 года и в составе которого в 2017 году он стал обладателем Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В 2005 году с московским "Динамо" Дацюк выиграл золото чемпионата России, в 2002 и 2008 в составе "Детройта" - Кубок Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе сборной России он - победитель ЧМ-2012 и ОИ-2018.

хоккей Павел Дацюк

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