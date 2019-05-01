Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Нападающий ХК СКА Павел Дацюк объявил о завершении выступлений за петербургскую команду.

"Подошел к концу петербургский этап моей карьеры. Это были запоминающиеся годы", - написал 40-летний спортсмен в своем твиттере.

"Хочу сказать спасибо СКА, - отметил он. – В Петербурге замечательные условия для игр и тренировок, внимательный персонал – все это помогает сконцентрироваться исключительно на хоккее".

"Спасибо всем тренерам, с которыми я успел поработать в СКА, спасибо всем моим партнерам, мы вместе прошли через многое. И, конечно же, огромное спасибо всем болельщикам СКА", - написал Дацюк.

Дацюк выступал в СКА с 2016 года. В 2017 году он стал обладателем Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В 2005 году с московским "Динамо" выиграл золото чемпионата России, в 2002 и 2008 в составе "Детройта" – Кубок Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее Дацюк заявлял, что хотел бы завершить карьеру в екатеринбургском "Автомобилисте". Он родился в Свердловске (ныне - Екатеринбург) и начинал карьеру в местном "Спартаке".