Поиск

Павел Дацюк перешел в ХК "Автомобилист"

Павел Дацюк перешел в ХК "Автомобилист"
Хоккеист Павел Дацюк
Фото: Александр Николаев, Интерпресс/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Состав екатеринбургского "Автомобилиста" пополнил нападающий Павел Дацюк, сообщает пресс-служба хоккейного клуба в среду.

"Наш клуб с гордостью сообщает, что за "Автомобилист" будет выступать один из самых титулованных хоккеистов России, легендарный воспитанник екатеринбургского хоккея Павел Дацюк ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контракт с хоккеистом рассчитан на один год.

1 мая 40-летний Дацюк объявил о том, что покидает СКА, за который выступал с 2016 года и в составе которого в 2017 году он стал обладателем Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В 2005 году с московским "Динамо" он выиграл "золото" чемпионата России, в 2002 и 2008 в составе "Детройта" - Кубок Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе сборной России он - победитель ЧМ-2012 и ОИ-2018.

хоккей Павел Дацюк

Новости по теме

Новости

Бердыев покинул пост главного тренера "Рубина"

Инфантино переизбран президентом ФИФА

Инфантино переизбран президентом ФИФА

Глава Международной федерации предложил Киану Ривзу стать послом самбо

Глава Международной федерации предложил Киану Ривзу стать послом самбо

Скончался экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон

Скончался экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон

В новом контракте Нурмагомедова с UFC назвали потенциального соперника бойца

Аршавину закрыли выезд за границу из-за долга по алиментам

Аршавину закрыли выезд за границу из-за долга по алиментам

Баскетбольный клуб ЦСКА продлил контракт с главным тренером Итудисом

ЧМ-2018

В РПЦ рост потребления алкоголя в 2018 году связали с ЧМ по футболу

В РПЦ рост потребления алкоголя в 2018 году связали с ЧМ по футболу
Чемпионат мира по хоккею

Вячеслав Быков: российскому хоккею не стоит копировать финский стиль игры

Вячеслав Быков: российскому хоккею не стоит копировать финский стиль игры

Что случилось этой ночью: вторник, 4 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');