Павел Дацюк перешел в ХК "Автомобилист"

Хоккеист Павел Дацюк Фото: Александр Николаев, Интерпресс/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Состав екатеринбургского "Автомобилиста" пополнил нападающий Павел Дацюк, сообщает пресс-служба хоккейного клуба в среду.

"Наш клуб с гордостью сообщает, что за "Автомобилист" будет выступать один из самых титулованных хоккеистов России, легендарный воспитанник екатеринбургского хоккея Павел Дацюк ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контракт с хоккеистом рассчитан на один год.

1 мая 40-летний Дацюк объявил о том, что покидает СКА, за который выступал с 2016 года и в составе которого в 2017 году он стал обладателем Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В 2005 году с московским "Динамо" он выиграл "золото" чемпионата России, в 2002 и 2008 в составе "Детройта" - Кубок Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе сборной России он - победитель ЧМ-2012 и ОИ-2018.