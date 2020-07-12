Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:06

ЦСКА сыграл вничью с "Рубином" в 28-м туре РПЛ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - ЦСКА на своем поле сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 62-й минуте армейцев вывел вперёд Федор Чалов. На 87-й Евгений Марков, реализовав пенальти, сравнял счёт.

У ЦСКА 47 очков, команда занимает третье место. "Рубин", тренируемый экс-наставником ЦСКА Леонидом Слуцким, на девятом месте: 34 очка.

Параллельно прошли ещё два матча: "Динамо" в Москве победило "Крылья Советов" (2:0), а "Оренбург" дома сыграл вничью с "Ростовом" (0:0).

футбол ЦСКА РПЛ Рубин

Новости

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии "Формулы-1"

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии "Формулы-1"

Умер чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Джек Чарльтон

Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России

Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России

Олимпийский чемпион Дацюк продлил контракт с "Автомобилистом"

Российская премьер-лига-2019/20

РПЛ перенесла матчи "Рубин" – "Ростов" и "Локомотив" – ЦСКА на 16 июля

Стали известны пары 1/4 финала Лиги Европы УЕФА

Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА

Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА

"Формула-1" утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году

"Формула-1" утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году

Драчев покинул пост главы Союза биатлонистов России

Драчев покинул пост главы Союза биатлонистов России

ФК ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках

ФК ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');