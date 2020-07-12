ЦСКА сыграл вничью с "Рубином" в 28-м туре РПЛ
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - ЦСКА на своем поле сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги.
Встреча завершилась со счетом 1:1.
На 62-й минуте армейцев вывел вперёд Федор Чалов. На 87-й Евгений Марков, реализовав пенальти, сравнял счёт.
У ЦСКА 47 очков, команда занимает третье место. "Рубин", тренируемый экс-наставником ЦСКА Леонидом Слуцким, на девятом месте: 34 очка.
Параллельно прошли ещё два матча: "Динамо" в Москве победило "Крылья Советов" (2:0), а "Оренбург" дома сыграл вничью с "Ростовом" (0:0).