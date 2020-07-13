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Президент "Ростова" опроверг сведения о скором уходе Карпина

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц назвал недостоверной действительности информацию о скором увольнении руководства клуба, включая его самого, и главного тренера Валерия Карпина.

"Это неправда", - приводит слова Арутюнянца пресс-служба "Ростова".

Сообщения о возможном уходе руководства клуба и главного тренера команды стали появляться в субботу.

В настоящее время "Ростов" занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, команда обеспечила себе место в еврокубках.

футбол ФК Ростов

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