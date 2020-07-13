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На матч "Локомотив" – ЦСКА назначен арбитр Турбин

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - На центральный матч 29-го тура чемпионата Российской премьер-лиги "Локомотив" - ЦСКА в качестве главного судьи назначен Евгений Турбин.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья - Евгений Кукуляк. За систему VAR будет отвечать Сергей Иванов, его ассистент (AVAR) - Валентин Мурашов.

Матч пройдет 16 июля на поле "Локомотива".

В настоящее время "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко. ЦСКА – на четвертом месте, 47 баллов.

На остальные матчи тура назначены следующие арбитры: 15 июля. "Крылья Советов" - "Краснодар": судья - Владимир Москалёв, "Урал" - "Арсенал": судья - Николай Волошин,"Спартак" - "Ахмат": судья - Алексей Сухой,

"Зенит" - "Оренбург": судья - Виталий Мешков.

16 июля. "Рубин" - "Ростов": судья - Василий Казарцев, "Уфа" - "Динамо": судья - Павел Кукуян, "Тамбов" - "Сочи": судья - Станислав Васильев.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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