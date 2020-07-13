Евгений Юрченко решил покинуть пост президента ВФЛА

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Евгений Юрченко заявил, что покидает пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

"Сегодня я объявляю о своей отставке с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики, тем самым запуская процесс перевыборов руководства ВФЛА", - цитирует Юрченко пресс-служба ВФЛА.

Он поблагодарил "всех неравнодушных к судьбе российской легкой атлетики специалистов", с которыми он работал, а также отметил работу членов Президиума и Комиссии спортсменов федерации, которым "пришлось столкнуться с очень серьезными трудностями затянувшегося кризиса".

"Надеюсь, что вновь избранный глава Всероссийской федерации легкой атлетики сможет продвинуться дальше в разрешении практически пятилетних трудностей во взаимоотношениях с World Athletics, а также обеспечит привлечение достаточного финансирования для развития Федерации", - отметил он.

Юрченко занял пост президента ВФЛА в марте 2020 года.

1 июля истек срок выплаты ВФЛА штрафа Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Юрченко заявлял, что из-за финансового кризиса, в том числе вызванного коронавирусом, у ВФЛА нет средств на выплату долга. World Athletics заявил о приостановления выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетами для выступления на международных соревнованиях. Окончательное решение Совет World Athletics примет в конце июля.