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Клуб НФЛ Washington Redskins сменит название, чтобы не оскорблять индейцев

Клуб НФЛ Washington Redskins сменит название, чтобы не оскорблять индейцев
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Руководство команды по американскому футболу Washington Redskins объявило в понедельник о решении изменить название, так как оно оскорбительно для потомков коренных обитателей американского континента.

По сообщению Associated Press, на смене названия настаивали спонсоры команды, выступающей в элитной лиге NFL. Кроме того, клуб много лет критиковали сторонники точки зрения, согласно которой название Washington Redskins ("Краснокожие из Вашингтона" - ИФ) - проявление расизма.

Клуб, являющийся одним из старейших в США, также изменит свой логотип, на котором изображена голова воина-индейца.

В заявлении клуба отмечается, что его владелец Дэн Снайдер и главный тренер Рон Ривера "активно работают над тем, чтобы придумать новое название команды и новый логотип".

Нынешнее название клуб использует с 1933 года. До сих пор в руководстве, отвечая на критику, заявляли, что Washington Redskins следует считать не проявлением расизма, а, наоборот, прославлением индейских воинов.

По сообщению американских СМИ, вместо Redskins в названии команды могут появиться такие слова как Warriors (воины) или "Red Wolves" (красные волки).

Тему расизма в США стали активно обсуждать этим летом после получившей колоссальный резонанс в СМИ гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В итоге в стране стали выступать со все новыми инициативами, которые, как считается, помогут в борьбе против расовой дискриминации.

американский футбол

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