Российский хоккеист Романов перешел в "Монреаль"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Состав хоккейного клуба "Монреаль Канадиенс" пополнил российский защитник Александр Романов, сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Контракт с 20-летним россиянином рассчитан на три года.

Зарплата Романова составит $832,500 тыс. за сезон. Учитывая бонусы и зарплату за выступление в Американской хоккейной лиге (АХЛ), его годовая зарплата составит $1,17 млн.

Романов присоединится к клубу после прохождения семидневного карантина.

Ранее он выступал за московский ЦСКА, за который сыграл в 86 матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых набрал 11 очков по системе "гол+пас" (1+10).

В составе ЦСКА Романов стал обладателем Кубка Гагарина.

Романов выступал за юниорскую сборную России (до 18 лет), с которой выиграл "бронзу" и "серебро" чемпионатов мира в 2019 и 2020 годах соответственно.