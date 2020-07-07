НХЛ договорилась с профсоюзом игроков возобновить сезон 1 августа

Также стороны договорились о продлении коллективного соглашения

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков (NHLPA) предварительно договорились возобновить 1 августа сезон-2019/20, прерванный из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Предварительное соглашение устанавливает следующие даты:

- 13 июля открываются тренировочные лагеря на базе команд лиги;

- 26 июля команды отправляются в города, где пройдут матчи квалификационной стадии;

- 1 августа начнутся матчи квалификационной стадии, города их проведения пока неизвестны.

Помимо согласования даты возобновления сезона, НХЛ и NHLPA договорились о продлении коллективного соглашения сроком на четыре года - до 15 сентября 2026 года. Предыдущее соглашение, ратифицированное в январе 2013 года, истекает 15 сентября 2022 года.

НХЛ приостановила сезон 12 марта из-за пандемии коронавируса. В конце мая лига объявила, что регулярный чемпионат доигрывать не будут. Сезон продолжится матчами плей-офф, куда попали не как обычно 16, а 24 команды - по 12 лучших из Западной и Восточной конференций.

Далее пройдут матчи квалификационного раунда с участием 16 команд. Победители сыграют с четырьмя лучшими клубами Запада и Востока, которые в свою очередь в играх кругового турнира определят посев для первого раунда.