У представителя ФК "Уфа" выявлен коронавирус

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига сообщила о выявленном случае заболевания коронавирусом среди сотрудников и футболистов "Уфы".

"Оперативный штаб РПЛ продолжает в ежедневном режиме сбор и анализ информации о тестировании и состоянии здоровья членов команд и сотрудников всех клубов Тинькофф РПЛ. По последним данным, один представитель "Уфы" сдал положительный тест на коронавирус. Региональное управление Роспотребнадзора установило, что заболевший ни с кем не контактировал и предписал ему нахождение на карантине", - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

"Сотрудники и игроки "Уфы" сдали очередные тесты на коронавирус и ждут результатов. В остальных клубах новых заболевших нет", - отмечается там же.

12 июля "Уфа" в Москве сыграла с "Локомотивом" (1:1) в рамках 28-го тура РПЛ. В 29-м туре уфимцы на своем поле примут столичное "Динамо", матч запланирован на 16 июля.