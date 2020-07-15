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Детектор лжи не выявил причастность арбитра РПЛ Лапочкина к участию в ставках

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Российский арбитр Сергей Лапочкин прошел проверку на полиграфе на предмет его возможной причастности к игре на тотализаторе, и теперь Российский футбольный союз не имеет претензий к его работе, заявил "Интерфаксу" глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

"Мы завершили внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина. Он прошел проверку на полиграфе, по ее итогам никаких вопросов к нему нет", - сказал Хачатурянц.

"Хочу поблагодарить Сергея за понимание и содействие. В ходе реализации судейской реформы мы продолжим работу по защите репутации наших арбитров", - добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Лапочкин может быть причастен к игре на тотализаторе.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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